В университете Шевченко отреставрировали аутентичные окна, разрушенные из-за российских обстрелов

В КНУ имени Тараса Шевченко отреставрировали аутентичные окна, разрушенные в прошлом году в результате российской атаки.
Об этом сообщил заместитель директора департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.
По его словам, визуальное обследование повреждений помогло выявить две уцелевшие аутентичные рамы в комплексе построек университета.
Процесс восстановления длился более полугода. В нем участвовал киевский реставратор Никита Яворский.
При реставрации с помощью фракционного анализа и компьютерных технологий установили оригинальный цвет окон и подобрали палитру. Также застеклили рамы.
Фото: Дмитрий Перов