В университете Шевченко отреставрировали аутентичные окна, разрушенные из-за российских обстрелов

В КНУ имени Тараса Шевченко отреставрировали аутентичные окна, разрушенные в прошлом году в результате российской атаки.

Об этом сообщил заместитель директора департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

По его словам, визуальное обследование повреждений помогло выявить две уцелевшие аутентичные рамы в комплексе построек университета.

Процесс восстановления длился более полугода. В нем участвовал киевский реставратор Никита Яворский.

При реставрации с помощью фракционного анализа и компьютерных технологий установили оригинальный цвет окон и подобрали палитру. Также застеклили рамы.

Фото: Дмитрий Перов