В университете Шевченко отреставрировали аутентичные окна, разрушенные из-за российских обстрелов

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Ирина Маймур
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В КНУ имени Тараса Шевченко отреставрировали аутентичные окна, разрушенные в прошлом году в результате российской атаки.

Об этом сообщил заместитель директора департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

По его словам, визуальное обследование повреждений помогло выявить две уцелевшие аутентичные рамы в комплексе построек университета.

Процесс восстановления длился более полугода. В нем участвовал киевский реставратор Никита Яворский.

При реставрации с помощью фракционного анализа и компьютерных технологий установили оригинальный цвет окон и подобрали палитру. Также застеклили рамы.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 23 августа 2023
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