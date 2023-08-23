В Одессе отреставрировали двери конца XIX века на улице Дегтярной

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Ирина Маймур
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Активисты проекта «1000 дверей» восстановили двери Фишеровича образца 1882 на улице Дегтярная, 13.

Об этом они сообщили на фейсбук-странице.

После реконструкции в дверях появилось новое стекло с декоративной обвязкой световых проемов обоих створок. Также специалисты восстановили карнизы и створочные планки со стороны двора и подъезда, воссоздали отбойники с латунными вставками, отреставрировали латунные ручки и пропитали маслом новый порог, украшенный латунным коробом.

Теперь благодаря доводчику активной створки дверь плавно и плотно закрывается, а электроригельный замок обеспечивает подъезду безопасность даже в случае отключения света. Дверь неактивной створки надежно закрывается на реставрированные шпингалеты, входящие в отверстия из нержавеющей стали, которые закреплены на шурупах из нержавеющей стали.

Защита и объем двери цвета темного ореха обеспечивает покрытие лазурью от ультрафиолета, растительным маслом и полиролем с воском.

К тому же реставраторы воспроизвели в авторском цвете, найденном во время исследования, обрамляющую дверь гипсовую декоративную тягу.

Фото: «1000 дверей»

Опубликовано: 23 августа 2023
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