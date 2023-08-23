В Киеве заменили таблички на двух переименованных станциях метро

В киевском метрополитене продолжаются работы по переименованию станций «Площадь Льва Толстого» и «Дружбы народов», сообщает пресс-служба подземки.

В частности, специалисты сняли старые таблички на входе в вестибюли. Кроме того, в поездах в скором времени будут звучать новые аудиообъявления с названиями станций.

Напомним, что в мае депутаты Киевсовета поддержали решение о переименовании двух станций киевского метрополитена, станцию «Площадь Льва Толстого» – на «Площадь Украинских Героев» и станцию «Дружбы народов» – на «Зверинецкую».

Начавшийся в июле комплекс работ по переименованию планируют завершить до конца сентября.

Фото: Наталья Марков