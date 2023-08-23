От Минкульта требуют внести в реестр достопримечательностей Контрактовый дом и два корпуса Могилянки

Подольская окружная прокуратура Киева подала судебный иск на Минкульт с требованием внести в госреестр недвижимых памятников три здания на Подоле.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Речь идет о:

Контрактовый дом 1817 на улице Межигорской, 1;

Староакадемический корпус Киево-Могилянской академии 1703-1740 годов на улице Сковороды;

Новый академический корпус Киево-Могилянской академии 1822-1846 годов на улице Сковороды.

Эти объекты обладают значительной культурной ценностью благодаря своей уникальной архитектуре, заявляют в городской прокуратуре.

Также добавляют, что Минкульт почти два года фактически бездействует и не принимает меры по занесению этих зданий в госреестр недвижимых памятников.

Фото: Подольская окружная прокуратура Киева