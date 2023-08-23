В Киеве наземные пешеходные переходы популярнее подземных — исследование

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Ирина Маймур
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«ЛУН Місто» провели эксперимент и сравнили, насколько наземные пешеходные переходы в столице популярнее подземных.

Там подсчитали соотношение пользователей наземных и подземных переходов возле метро «Арсенальная» и рядом с ЦУМом — вышло 5–6 человек к одному.

Такой результат в организации объясняют тем, что спускаться и подниматься по лестнице под землю неудобно, особенно людям с травмами и инвалидностью. А наземные переходы упрощают эту проблему и более инклюзивны.

Напомним, что в этом году в Киеве планируют обустроить девять новых наземных переходов, дублирующих подземные. В частности, возле станции метро «Университет».

Фото: «ЛУН Місто», Киевский городской совет

Опубликовано: 23 августа 2023
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