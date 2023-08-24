Французский архитектор разработает проект общественного пространства в Николаеве

Архитектор из Франции Мартен Морис Анри Дюплантье будет проектировать общественное пространство в центре Николаева.
Об этом сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Николаевского горсовета Евгений Поляков.
Городские власти подписали с французским архитектором меморандум о сотрудничестве, чтобы создать в Николаеве эстетически привлекательную и качественную городскую среду в соответствии с европейскими урбанистическими принципами.
Работы будут проводить в сквере вдоль проспекта Героев Украины в Центральном районе города, расположенного вблизи жилых домов №17, 19. Площадь работ составит более 9 000 км².
Уже начали разрабатывать концептуальные проектные решения. Работа над ними будет продолжаться с начала сентября по конец ноября без привлечения бюджетных средств.
Фото: Евгений Поляков