Французский архитектор разработает проект общественного пространства в Николаеве

Архитектор из Франции Мартен Морис Анри Дюплантье будет проектировать общественное пространство в центре Николаева.

Об этом сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Николаевского горсовета Евгений Поляков.

Городские власти подписали с французским архитектором меморандум о сотрудничестве, чтобы создать в Николаеве эстетически привлекательную и качественную городскую среду в соответствии с европейскими урбанистическими принципами.

Работы будут проводить в сквере вдоль проспекта Героев Украины в Центральном районе города, расположенного вблизи жилых домов №17, 19. Площадь работ составит более 9 000 км².

Уже начали разрабатывать концептуальные проектные решения. Работа над ними будет продолжаться с начала сентября по конец ноября без привлечения бюджетных средств.

Фото: Евгений Поляков