Ко Дню Независимости создали англоязычный путеводитель по украинской культуре

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Ирина Маймур
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Ко Дню Независимости Украинский институт запустил сайт Insight UA – англоязычный путеводитель украинской культурой.

Платформа знакомит с украинской музыкой, литературой, театром, кино, визуальным искусством. Отдельный раздел посвятили Крыму.

В частности, англоязычная аудитория может там посмотреть 150 самых интересных фильмов, прослушать музыкальные плейлисты, посмотреть десять коротких видеоэксплейнеров об Украине, почитать аналитику о деколонизации, записаться на онлайн-курсы.

Также на Insight UA есть статьи об украинских художниках, кураторах, художественных пространствах, культурных институциях и инициативах.

Фото: Insight UA

Опубликовано: 24 августа 2023
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