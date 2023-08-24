Ко Дню Независимости создали англоязычный путеводитель по украинской культуре

Ко Дню Независимости Украинский институт запустил сайт Insight UA – англоязычный путеводитель украинской культурой.

Платформа знакомит с украинской музыкой, литературой, театром, кино, визуальным искусством. Отдельный раздел посвятили Крыму.

В частности, англоязычная аудитория может там посмотреть 150 самых интересных фильмов, прослушать музыкальные плейлисты, посмотреть десять коротких видеоэксплейнеров об Украине, почитать аналитику о деколонизации, записаться на онлайн-курсы.

Также на Insight UA есть статьи об украинских художниках, кураторах, художественных пространствах, культурных институциях и инициативах.

Фото: Insight UA