"Киевпасстранс" выпустил на маршрут один из автобусов, подаренных Германией в апреле

В Киеве был замечен на маршруте один из четырех автобусов Mercedes, который передали городу немецкие партнеры.
"Киевпасстранс наконец-то выпустил на маршрут один из автобусов из партии немецких автобусов, которая прибыла в Киев еще в апреле", - сообщают в сообществе Управа КПТ.
Автобус курсирует на маршруте № 9, который следует от улицы Булгакова до станции метро «Лукьяновская».
Все остальные автобусы этой партии уже зарегистрированы и имеют украинские государственные номера, говорится в сообщении.
Напомним, что это автобусы с низким полом, системами кондиционирования, видеонаблюдения и Wi-Fi в салоне. Их передали транспортные предприятия Гамбурга и Галле.
Фото: Управление КПТ