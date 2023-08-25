В Ирпене создали мурал с работой Тараса Шевченко "Екатерина": фото

Киевский метрополитен закупит поезда у украинского производителя. У них будут инклюзивные вагоны

Ракетным обстрелом в Днепре поврежден уникальный модернистский автовокзал

Во Львовской области планируют создать пять веломаршрутов

КГГА требует остановить строительные работы в историческом здании на Лукьяновке

"Киевпасстранс" выпустил на маршрут один из автобусов, подаренных Германией в апреле

Как изменилась украинская кухня за годы независимости: Отвечают шефы, рестораторы и исследователи

На фасаде главпочтамта появились вывески со словами любви к Украине

Во Львове на одной из реконструированных улиц установили уличную мебель