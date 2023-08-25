В Ирпене создали мурал с работой Тараса Шевченко "Екатерина": фото

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Мария Иващук
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В центре Ирпеня ко Дню Независимости создали мурал с копией картины Тараса Шевченко "Екатерина".

Как отмечает соучредитель фонда восстановления Ирпеня Владимир Карплюк, это самый большой мурал в мире, посвященный картине Тараса Шевченко.

Мурал расположен на стене административного здания по улице Шевченко, 2-А. Ширина стенописи – 7,8 метра, высота – 12 метров.

Авторы мурала — художественный коллектив во главе с художницей Екатериной Медведь, которая является автором Литературного мурала Ирпеня и мурала главе Европарламента Роберти Мецоли.

Опубликовано: 25 августа 2023
Ірпінь
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