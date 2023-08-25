Киевский метрополитен закупит поезда у украинского производителя. У них будут инклюзивные вагоны

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Мария Иващук
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Крюковский вагоностроительный завод выиграл тендер на 79 миллионов евро на поставку поездов для киевского метрополитена, сообщает Бизнес Цензор.

В вагонах предусмотрены два инклюзивных, специально оборудованных места для пассажиров на колесных креслах. Поезд-труба также предусматривает свободное движение пассажиров из вагона в вагон через герметичные переходы.

Проект поезда метро со сквозными вагонами от КВСЗ. Фото иллюстративное

Длина поезда составляет 97 метров, его конструкционная скорость – 90 км/ч, назначенный срок службы – 50 лет, общая вместимость (с учетом стоящих пассажиров) – 1650 человек.

В тендере также участвовала компания Skoda. Впрочем, предложение КВСЗ было на 37% дешевле.

Сейчас ожидается работа по заключению контракта.

Как сообщили в компании, предложение отечественного вагоностроителя было согласовано с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Источник: Бизнес Цензор

Опубликовано: 25 августа 2023
Метро
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