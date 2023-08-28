На 18 локациях Киева обустроили кольцевые развязки: где именно

В Киеве обустроили новые кольцевые развязки на 18 локациях.

Об этом сообщают в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

В ведомстве отмечают, что такой тип проезда значительно повышает уровень безопасности движения и уменьшает количество ДТП.

Отмечается, что кольцевые развязки уже появились на улицах:

Академика Заболотного;

Лысогорской;

Тепловозный;

Рабочий;

Уманский;

Каменщиков;

Владимира Жаботинского;

Покольской;

на переулке Новопечерском.

На перекрестках улиц:

Бориса Гмыри и ул. Михаила Гришко;

Елизаветы Чавдар и ул. Бориса Гмыри;

Киото с выездом на путепровод через Броварской проспект;

Деснянская с ул. Радосинская и с ул. Мира;

Ирины Бекешкиной и ул. Эдуарда Вильде;

Микитенко и ул. Ирины Бекешкиной;

Марко Вовчка и ул. Вербовой;

Светлицкого и пров. Межевой;

Завершающий этап работ по нанесению дорожной разметки выполняется на двух локациях: на перекрестке улицы Митрополита Владимира Сабодана с улицей Александра Довженко и на перекрестке улицы Отто Шмидта с улицей Печенежской.

Фото: «Киевавтодор»