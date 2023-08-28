На 18 локациях Киева обустроили кольцевые развязки: где именно

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Ирина Маймур
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В Киеве обустроили новые кольцевые развязки на 18 локациях.

Об этом сообщают в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

В ведомстве отмечают, что такой тип проезда значительно повышает уровень безопасности движения и уменьшает количество ДТП.

Отмечается, что кольцевые развязки уже появились на улицах:

  • Академика Заболотного;
  • Лысогорской;
  • Тепловозный;
  • Рабочий;
  • Уманский;
  • Каменщиков;
  • Владимира Жаботинского;
  • Покольской;
  • на переулке Новопечерском.
  • На перекрестках улиц:
  • Бориса Гмыри и ул. Михаила Гришко;
  • Елизаветы Чавдар и ул. Бориса Гмыри;
  • Киото с выездом на путепровод через Броварской проспект;
  • Деснянская с ул. Радосинская и с ул. Мира;
  • Ирины Бекешкиной и ул. Эдуарда Вильде;
  • Микитенко и ул. Ирины Бекешкиной;
  • Марко Вовчка и ул. Вербовой;
  • Светлицкого и пров. Межевой;

Завершающий этап работ по нанесению дорожной разметки выполняется на двух локациях: на перекрестке улицы Митрополита Владимира Сабодана с улицей Александра Довженко и на перекрестке улицы Отто Шмидта с улицей Печенежской.

Фото: «Киевавтодор»

Опубликовано: 28 августа 2023
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