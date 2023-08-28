На 18 локациях Киева обустроили кольцевые развязки: где именно

В Киеве обустроили новые кольцевые развязки на 18 локациях.
Об этом сообщают в коммунальной корпорации «Киевавтодор».
В ведомстве отмечают, что такой тип проезда значительно повышает уровень безопасности движения и уменьшает количество ДТП.
Отмечается, что кольцевые развязки уже появились на улицах:
Завершающий этап работ по нанесению дорожной разметки выполняется на двух локациях: на перекрестке улицы Митрополита Владимира Сабодана с улицей Александра Довженко и на перекрестке улицы Отто Шмидта с улицей Печенежской.
Фото: «Киевавтодор»