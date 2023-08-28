На Сагайдачного хотели достроить два этажа к памятнику архитектуры

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Ирина Маймур
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На улице Сагайдачного, 35 хотели достроить два незаконных этажа к дому купчихи Клавдии Дронниковой.

Сооружение является памятником архитектуры и градостроительства, сообщил охранник Дмитрий Перов.

«Команда «трудяг» надстраивает на 2-этажную памятку еще дополнительные 2 этажа во двор (!!)», — сообщает он.

Департамент охраны культурного наследия уже издал предписание о нарушении условий охраны законодательства. К тому же, Департамент территориального контроля выдал предписание на демонтаж незаконных конструкций. Строительные работы остановили и подготовили обращение в Нацполицию.

Дом купчихи Клавдии Дронниковой возвели в 70-х годах XIX века. Здание является характерным образцом купеческого дома, отмечает Перов. Дом двухэтажный: на первом расположены магазины и витрины, а второй этаж жилой.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 28 августа 2023
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