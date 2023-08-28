В сквере на углу Гончара и Хмельницкого хотят обустроить акустический парк

В сквере на пересечении улиц Гончара и Хмельницкого, где стоял памятник Зое Космодемьянской, обустроят акустический парк.

Проект под названием Acoustic Park был разработан архитекторами студии Aranchii Architects.

Согласно ему планируют максимально сохранить зеленую зону, сделать места для отдыха и центральную площадь в форме эллипса.

На главной аттракции сквера — площади — хотят разместить фокусирующую и отражающую звуковые волны инсталляцию. В определенных фокусных точках человек может услышать усиленные звуки окружающей среды, случайные события или разговоры, происходящие на другом конце инсталляции.

Во второй части акустического парка будут места для отдыха. Их максимально отделят от пешеходных дорожек, чтобы сделать пребывание посетителей там более приватным.

Фото: Aranchii Architects