В сквере на углу Гончара и Хмельницкого хотят обустроить акустический парк

98
Ирина Маймур
share share

В сквере на пересечении улиц Гончара и Хмельницкого, где стоял памятник Зое Космодемьянской, обустроят акустический парк.

Проект под названием Acoustic Park был разработан архитекторами студии Aranchii Architects.

Согласно ему планируют максимально сохранить зеленую зону, сделать места для отдыха и центральную площадь в форме эллипса.

На главной аттракции сквера — площади — хотят разместить фокусирующую и отражающую звуковые волны инсталляцию. В определенных фокусных точках человек может услышать усиленные звуки окружающей среды, случайные события или разговоры, происходящие на другом конце инсталляции.

Во второй части акустического парка будут места для отдыха. Их максимально отделят от пешеходных дорожек, чтобы сделать пребывание посетителей там более приватным.

Фото: Aranchii Architects

Опубликовано: 28 августа 2023
share share
Киевляне призывают Кличко убрать серп и молот из мозаики на Крещатике Киевляне призывают Кличко убрать серп и молот из мозаики на Крещатике На Виноградаре открыли кафе современной украинской кухни «За Шафою» На Виноградаре открыли кафе современной украинской кухни «За Шафою» На Сагайдачного хотели достроить два этажа к памятнику архитектуры На Сагайдачного хотели достроить два этажа к памятнику архитектуры Здание Лукьяновского парка городской железной дороги сохранят и отреставрируют Здание Лукьяновского парка городской железной дороги сохранят и отреставрируют Киеву окончательно вернули участки на Никольской Слободке. Там обустроят парк Киеву окончательно вернули участки на Никольской Слободке. Там обустроят парк На 18 локациях Киева обустроили кольцевые развязки: где именно На 18 локациях Киева обустроили кольцевые развязки: где именно В Киеве открыли Музей украинской грамзаписи. Там хранятся уникальные пластинки В Киеве открыли Музей украинской грамзаписи. Там хранятся уникальные пластинки Домик на дереве и ночь в замке: вот 8 необычных мест, где вы еще успеете отдохнуть Домик на дереве и ночь в замке: вот 8 необычных мест, где вы еще успеете отдохнуть
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.