Киевляне призывают Кличко убрать серп и молот из мозаики на Крещатике

Киевляне просят мэра столицы Виталия Кличко демонтировать серп и молот из мозаики, украшающей арку на Крещатике, 36, где находится КГГА.

Соответствующую петицию зарегистрировали 23 августа на сайте Киевсовета.

Автор петиции Владислав Михайленко отмечает, что «серп и молот являются бесспорными символами тоталитаризма и геноцида советских времен», поэтому их необходимо демонтировать.

В качестве альтернативы он предлагает сохранить саму мозаику, удалив только указанные элементы.

«Вместе с тем, по мнению многих киевлян, мозаики несут и ценность. Они являются неотъемлемой частью архитектурного ансамбля здания, которое является безусловным украшением центральной улицы столицы», - отметил Михайленко.

Также в петиции призывают провести архитектурный конкурс по этому вопросу с привлечением общественных активистов и урбанистов и обязательным обсуждением с общественностью. К финансированию проекта предлагается привлечь меценатов.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа