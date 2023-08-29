На Дмитровской горело деревянное здание XIX века

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Ирина Маймур
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Около 15:00 загорелся пожар в одноэтажном деревянно-кирпичном доме по улице Дмитровской, 23А.

Об этом сообщает ГСЧС.

В 15:37 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов отмечает, что это старые лавочники Евбаза. В 1830-х годах здание использовалось как склад для товаров, продаваемых на рынке на Галицкой площади.

Это здание уже пылало осенью 2021 года. Киевсовет предлагал расторгнуть договор аренды с арендатором, но дальше проекта решение дело не дошло.

Дмитрий Перов обнародовал визуализацию жилого комплекса, что, по его словам, хотят построить на месте лавочников.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 29 августа 2023
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