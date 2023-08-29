Насколько жарче стало в Киеве — исследование «ЛУН Місто»

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Ирина Маймур
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Этим летом в Киеве снова фиксируют температурные рекорды. По информации Центральной геофизической обсерватории 27 августа 2023 года, их было три — в том числе по среднесуточной температуре воздуха.

Чтобы узнать, как изменялась температура в Киеве с годами, «ЛУН Місто» взяли в обсерватории среднемесячные данные за 24 года — с 2000 по 2023 год — и визуализировали их так, чтобы легче было увидеть изменения.

Как видно из графика, последние десять лет среднегодовые температуры в Киеве несколько раз пересекли отметку в 10 градусов. А в зимние месяцы последние десять лет не было среднемесячных температур ниже –7 градусов.

Средний показатель марта-мая был самым большим в 2007 и 2014 годах. Осень в среднем самой теплой была в 2009, а также 2019 и 2020 годах.

Что касается летних месяцев, то самым жарким за последним 24 года в Киеве были лета 2010 и 2021 годов.

В общем, в мире это лето по погоде называют экстремальным. По информации Службы изменение климата Copernicus, июль 2023 года оказался самым жарким за всю историю наблюдений.

Фото: «ЛУН Місто», КГГА

Опубликовано: 29 августа 2023
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