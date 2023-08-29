Венецианский мост в Гидропарке будет отремонтирован за 4 миллиона гривен. Более дешевое предложение отклонили

КП «Киевавтодоргород» заключило договор на 3,86 миллионов гривен с предприятием «Домпромстрой» по ремонту подходов к Венецианскому мосту в Гидропарке. Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

Как отмечают журналисты издания "Наші Гроші", заказчик отклонил предложение компании "Регдорстрой", которая предлагала выполнить работы на 600 тысяч гривен дешевле.

В тендерной документации заказчик требовал предоставить акт осмотра объекта, подписанного двумя сторонами. Это позволяет сузить конкуренцию, “например, нежелательная фирма не сможет найти директора для своевременного подписания этого акта”.

«Домпромстрой» предоставил в составе своего предложения акт осмотра объекта и их определили победителями.

"Регдорстрой" подал жалобу в Антимонопольный комитет, но ее оставили без рассмотрения.

ООО «Домпромстрой» создано за несколько дней до вторжения – 3 февраля 2022 года. Директором и единоличным владельцем фирмы является Дмитрий Домский. За это время ключевым подрядчиком фирма получила подряды Управления капитального строительства Житомирского городского совета на 35,26 млн. грн.