Венецианский мост в Гидропарке будет отремонтирован за 4 миллиона гривен. Более дешевое предложение отклонили

184
Мария Иващук
share share

КП «Киевавтодоргород» заключило договор на 3,86 миллионов гривен с предприятием «Домпромстрой» по ремонту подходов к Венецианскому мосту в Гидропарке. Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

Как отмечают журналисты издания "Наші Гроші", заказчик отклонил предложение компании "Регдорстрой", которая предлагала выполнить работы на 600 тысяч гривен дешевле.

В тендерной документации заказчик требовал предоставить акт осмотра объекта, подписанного двумя сторонами. Это позволяет сузить конкуренцию, “например, нежелательная фирма не сможет найти директора для своевременного подписания этого акта”.

«Домпромстрой» предоставил в составе своего предложения акт осмотра объекта и их определили победителями.

"Регдорстрой" подал жалобу в Антимонопольный комитет, но ее оставили без рассмотрения.

ООО «Домпромстрой» создано за несколько дней до вторжения – 3 февраля 2022 года. Директором и единоличным владельцем фирмы является Дмитрий Домский. За это время ключевым подрядчиком фирма получила подряды Управления капитального строительства Житомирского городского совета на 35,26 млн. грн.

Опубликовано: 29 августа 2023
share share
В Ровно отреставрировали самый старый троллейбус в Украине В Ровно отреставрировали самый старый троллейбус в Украине Неаполитанская пицца и завтраки целый день: на Харьковском заработало кафе Oven Cafe Bar Неаполитанская пицца и завтраки целый день: на Харьковском заработало кафе Oven Cafe Bar В Броварах хотят создать индустриальный парк В Броварах хотят создать индустриальный парк За первые дни проката исторический фильм «Довбуш» собрал 8,7 млн. гривен За первые дни проката исторический фильм «Довбуш» собрал 8,7 млн. гривен Skofka, Фролов и Тимошенко: украинский Forbes опубликовал новый список "30 до 30" Skofka, Фролов и Тимошенко: украинский Forbes опубликовал новый список "30 до 30" В Украине запустили радиостанцию, транслирующую украинскую музыку 60-90-х годов В Украине запустили радиостанцию, транслирующую украинскую музыку 60-90-х годов Насколько жарче стало в Киеве — исследование «ЛУН Місто» Насколько жарче стало в Киеве — исследование «ЛУН Місто» На Трухановом острове обустроили пляж: установили лавочки и душевые На Трухановом острове обустроили пляж: установили лавочки и душевые
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.