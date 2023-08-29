В Ровно отреставрировали самый старый троллейбус в Украине

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Ирина Маймур
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В Ровно отреставрировали старейший действующий троллейбус Украины. Его планируют использовать как туристическую достопримечательность.

Об этом сообщил Суспильному пресс-секретарю Ровноэлектроавтотранса и инициатор проект Антон Бриных.

Этот троллейбус – один из 17 троллейбусов Škoda 9Tr, сохранившихся в мире как действующие музейные экспонаты. Он открывал движение по городу в 1974 году.

К тому же это еще и единственный подлинно восстановленный двухдверный троллейбус.

Все музейные троллейбусы Škoda 9Tr в странах Европы трехдверные. Его специально сохранили и восстановили. Это было непросто. Сначала была идея просто подкрасить троллейбус, потом сделать капитальный ремонт, а впоследствии мы решили реставрировать его», — добавил специалист КП Ровноэлектроавтотранс и творческий идеолог проекта Антон Бриных Антон Бриных.

Отмечается, что капитальный ремонт транспорта длился около полугода. В общей сложности на восстановление троллейбуса потратили примерно 500–600 тысяч гривен.

27 августа, на День города, восстановленным троллейбусом можно было бесплатно прокатиться по улицам Ровно. Сегодня троллейбус доступен для частных заказов. В дальнейшем специалисты будут разрабатывать, по каким маршрутам эксплуатировать его в будущем.

Фото: Общественное Ровно

Опубликовано: 29 августа 2023
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