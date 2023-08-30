В Дарницком районе обустроили укрытие с автоматическим открыванием дверей от Ajax

В Дарницком районе появилось укрытие с автоматическим открыванием дверей во время воздушных тревог.

Его обустроил украинский производитель систем безопасности Ajax, сообщил замминистра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко.

Он отметил, что это тестовый проект совместно с Ajax. Компания профинансировала работы, и для обустройства укрытия не привлекали бюджетные средства.

Кроме автоматической системы доступа во время тревог, укрытие имеет поворотную камеру с двусторонней аудиосвязью, видеокамеру с функцией подсчета посетителей, систему бесперебойного питания, кнопку открывания дверей изнутри и три датчика: пожарный, контроль воздуха и датчик движения с фотофиксацией.

Временный исполняющий обязанности председателя Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник сообщил , что укрытие расположено на улице Новодарницкой, 3/15.

Фото: кадры с видео Тимура Ткаченко