С сентября киевские кафе и рестораны будут работать на час дольше

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Ирина Маймур
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В Киеве с 1 сентября заведения общепита смогут работать до 23:00. Раньше они должны были закрываться в 22:00.

Соответствующее решение принял Совет обороны города, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

С такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины, поскольку комендантский час был продлен с 23:00 до 00:00.

В ходе встречи с городскими властями предприниматели отметили, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации, созданию дополнительных рабочих мест и увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Фото: Jojo Yuen/Unsplash

Опубликовано: 30 августа 2023
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