Во Львове восстановили исторические двери возле Дома ученых: фото

Во Львове восстановили дубовые ворота дома по улице Щепкина, 5.
Реставрация длилась около трех месяцев, сообщает ЛКП «Бюро спадщини».
По словам специалистов, ворота были в неудовлетворительном состоянии и нуждались в комплексном восстановлении.
Реставраторы выровняли деформированную конструкцию двери, сделали вставки в местах, где деревянное полотно было повреждено, воссоздали утраченные элементы, установили дверную ручку и заменили остекление.
На воротах сохранилась кованая решетка, однако она была повреждена, а некоторые фрагменты — потеряны. Решетки отчистили от старой краски, восстановили утраченные элементы и покрасили.
В общей сложности реставрационные работы стоили 75 000 гривен. Из этой суммы фонд Эбергарда Шока уплатил 52 500 гривен. Другую часть — жители, ранее подавшие заявку на участие в городской программе софинансирования, отметил директор ЛКП «Бюро спадищини» Павел Богайчик.
Фото: ЛКП «Бюро спадщини»