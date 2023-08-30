Во Львове восстановили исторические двери возле Дома ученых: фото

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Ирина Маймур
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Во Львове восстановили дубовые ворота дома по улице Щепкина, 5.

Реставрация длилась около трех месяцев, сообщает ЛКП «Бюро спадщини».

По словам специалистов, ворота были в неудовлетворительном состоянии и нуждались в комплексном восстановлении.

Реставраторы выровняли деформированную конструкцию двери, сделали вставки в местах, где деревянное полотно было повреждено, воссоздали утраченные элементы, установили дверную ручку и заменили остекление.

На воротах сохранилась кованая решетка, однако она была повреждена, а некоторые фрагменты — потеряны. Решетки отчистили от старой краски, восстановили утраченные элементы и покрасили.

В общей сложности реставрационные работы стоили 75 000 гривен. Из этой суммы фонд Эбергарда Шока уплатил 52 500 гривен. Другую часть — жители, ранее подавшие заявку на участие в городской программе софинансирования, отметил директор ЛКП «Бюро спадищини» Павел Богайчик.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»

Опубликовано: 30 августа 2023
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