С сентября станции метро «Харьковская» и «Театральная» соединит прямой автобусный маршрут

С 1 сентября маршрут автобуса № 109, курсирующий от станции метро «Харьковская», продлят до станции «Театральная».

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что на продленном маршруте будут работать автобусы большой вместимости.

Она будет курсировать по следующей схеме движения: ст. г. «Харьковская» – ул. Братства Тарасовцев – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Тростянецкая – ул. Анны Ахматовой – Днепровская набережная – мост им. Е.А. Патона – б-р Николая Михновского – ул. Большая Васильковская – ул. Саксаганского – ул. Антоновича – ул. Гетьмана Павла Скоропадского – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ст. м. «Театральная» – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – ул. Саксаганского - ул. Антоновича – б-р Николая Михновского – мост им. Е.А. Патона – Днепровская набережная – ул. Анны Ахматовой – ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев.

Фото: kashtan.mediа