Киевляне просят переименовать улицу на Соломенке в честь погибшего пилота «Джуса»

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Ирина Маймур
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Киевляне призывают переименовать улицу в честь погибшего пилота Андрея Пильщикова «Джуса».

Ответная петиция появилась 30 августа на сайте Киевского городского совета.

Автор петиции Антон Осьмак предлагает заменить название улицы Новой в Соломенском районе столицы. Он считает, что нынешнее название предоставлено улице временно.

Житель города отмечает, что погибший пилот защищал столичное небо и прилагал немало усилий, чтобы Украина получила самолеты F16.

«Именно такое название этой улицы создает на топонимические карты Киева временная связь от героев Воздушного флота УНР (Воздухофлотского проспекта) до героев современности — «Призраков Киева», одним из образов которого вместе со всеми пилотами-героями 40-й Васильковской бригады тактической авиации, был Андрей Пильщиков», – объясняет Осьмак.

Чтобы рассмотреть петицию, необходимо собрать 6000 подписей до 30 октября.

Напомним, что военный пилот МИГ-29 Андрей «Джус» Пильщиков погиб 25 августа во время столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.

Фото: Facebook Бригады тактической авиации г. Васильков

Опубликовано: 31 августа 2023
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