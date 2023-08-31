Приложение «Киев Цифровой» получило американскую премию Globee Business Awards

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Ирина Маймур
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Приложение «Киев Цифровой» получило престижную американскую премию Globee Business Awards.

Оно выиграло в номинации Startup Achievement of the Year, сообщил руководитель цифровой трансформации и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Также создателей проекта отметили как одних из лучших IT-управленцев в государственном секторе.

Для нас честь получить премию Globee Awards за развитие е-демократии и цифровых сервисов. Это одна из самых престижных наград в мире, отмечающая лучшие проекты в разных сферах», — отметил Петр Оленич.

Премию Globee Awards учредили в США. Это ежегодная американская награда, отмечающая лучшие мировые бизнесы и их достижения в одиннадцати программах и конкурсах.

Фото: Петр Оленич, КГГА

Опубликовано: 31 августа 2023
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