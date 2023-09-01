Киевсовет выделил еще 133 млн гривен на укрытие в учебных заведениях

Киевсовет дополнительно направит почти 133 млн гривен на проектирование и капитальные ремонты укрытий в учебных заведениях.

Об этом пишет КГГА.

На проектирование строительства укрытий в десяти районах города будет выделено 91 млн гривен.

На капитальные ремонты имеющихся укрытий, которые расположены в школах, детских садах, общежитиях и заведениях профессионально-технического образования, направят 41,6 млн. гривен.

К тому же, Киевсовет увеличил финансирование городской целевой программы «Защитник Киева» на 2022-2024 годы на 100 млн гривен.