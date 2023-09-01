Киеву пытаются вернуть землю водного фонда на Святошино. Там построили самострой

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Ирина Маймур
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Столичному обществу пытаются через суд вернуть землю водного фонда в Святошинском районе. Ее стоимость — более 2 млн гривен.

Об этом сообщили в Киевской прокуратуре.

Речь идет о земельном участке по ул. Николая Ушакова, где построили самострой площадью 232 кв. м.

Первоначальную регистрацию права собственности на него осуществили, опираясь на несуществующее решение Святошинского районного суда города Киева.

В дальнейшем на основании сделок право собственности получило общество, которое продолжило использовать участок без правоустанавливающих документов и с нарушением требований Водного и Земельного кодексов Украины.

Реагируя на нарушения, окружная прокуратура в интересах Киевсовета подала в суд с требованием отменить государственную регистрацию права собственности общества относительно земельного участка. Это позволит устранить препятствия в пользовании и распоряжении ею, а также признать сделки недействительными и вернуть участок в собственность общины.

Суд открыл производство по делу.

Фото: Киевская прокуратура

Опубликовано: 01 сентября 2023
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