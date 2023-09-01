На Андреевском спуске во второй раз начали разбирать историческое здание

На Андреевском спуске уже второй раз разбирают историческое здание Всеволода Тарнавского.

Сооружение 1897-1899 годов имеет статус памятника архитектуры, сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

Это уже вторая попытка разобрать здание. Первую удалось остановить в сентябре 2022 года. Однако здание было повреждено: тогда демонтировали часть главного фасада первого и второго этажей и начали разбирать внутренние конструкции.

Теперь разобрали крышу дома и заливают новое перекрытие из бетона для надстройки.

Демонтаж производится по «цыганскому шатру», а паспорт объекта отсутствует, заметил Перов.

Также он добавил со ссылкой на исследователя истории Киева Антона Короба, что здание построено в 70-х годах XIX века по заказу титулярного советника Всеволода Тарнавского. Дом двухэтажный, на высоком подвальном этаже имел декор, выполненный из желтого киевского кирпича с барочными и ренессансными реминисценциями.

Фото: Дмитрий Перов