На Андреевском спуске во второй раз начали разбирать историческое здание

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Ирина Маймур
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На Андреевском спуске уже второй раз разбирают историческое здание Всеволода Тарнавского.

Сооружение 1897-1899 годов имеет статус памятника архитектуры, сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

Это уже вторая попытка разобрать здание. Первую удалось остановить в сентябре 2022 года. Однако здание было повреждено: тогда демонтировали часть главного фасада первого и второго этажей и начали разбирать внутренние конструкции.

Теперь разобрали крышу дома и заливают новое перекрытие из бетона для надстройки.

Демонтаж производится по «цыганскому шатру», а паспорт объекта отсутствует, заметил Перов.

Также он добавил со ссылкой на исследователя истории Киева Антона Короба, что здание построено в 70-х годах XIX века по заказу титулярного советника Всеволода Тарнавского. Дом двухэтажный, на высоком подвальном этаже имел декор, выполненный из желтого киевского кирпича с барочными и ренессансными реминисценциями.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 01 сентября 2023
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