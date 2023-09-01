С сентября на маршруте №18 начали курсировать новые трамваи «Татра-Юг»

С 1 сентября по маршруту № 18 начали курсировать новые трамваи украинского производителя «Татра-Юг».

Они закреплены за депо им. Шевченко, сообщили в телеграмм-канале "Управа КПТ".

Новые старые вагоны появились (наконец-то) и на Подольской части трамвайной сети Киева. Надеемся, что они здесь и останутся, и на этом еще не все», — говорится в сообщении.

Компания «Татра-Юг» производит трамвайные вагоны с 1993 года. Она имеет международные сертификаты качества ISO 9001 и поставляла технику в 22 города страны.

Фото: «Управление КПТ»