Киев вошел в рейтинг лучших городов мира

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Валерия Гуржий
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Рейтинг оценивает условия жизни в 173 городах по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. В него вошел и Киев.

Столица Украины в этом рейтинге возглавила 165 место и набрала 44,0 балла. Оценка ее инфраструктуры 23,2 из 100 является самой низкой в индексе из-за российских атак. В прошлом году Киев не вошел в рейтинг, ведь во время сбора данных началась полномасштабная война.

Первые в рейтинге – Вена – 98,4 балла, Копенгаген – 98,0, Мельбурн – 97,7, Сидней – 97,4 и Ванкувер – 97,3. Некоторые города в рейтинге этого года сильно опустились. К примеру, Лондон опустился на 12 позиций по сравнению с прошлым годом — занимает 46-е место, а Нью-Йорк опустился на десять позиций до 69-го.

В нижней части таблицы Дамаск был менее подходящим для жизни городом в индексе уже более 10 лет. Триполи на одну позицию выше, хотя его оценка почти в десять баллов выше, чем в разрушенной войной столице Сирии.

Фото: Unsplash\Simon Hrozian

Опубликовано: 02 сентября 2023
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