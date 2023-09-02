Киев вошел в рейтинг лучших городов мира

Рейтинг оценивает условия жизни в 173 городах по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. В него вошел и Киев.

Столица Украины в этом рейтинге возглавила 165 место и набрала 44,0 балла. Оценка ее инфраструктуры 23,2 из 100 является самой низкой в индексе из-за российских атак. В прошлом году Киев не вошел в рейтинг, ведь во время сбора данных началась полномасштабная война.

Первые в рейтинге – Вена – 98,4 балла, Копенгаген – 98,0, Мельбурн – 97,7, Сидней – 97,4 и Ванкувер – 97,3. Некоторые города в рейтинге этого года сильно опустились. К примеру, Лондон опустился на 12 позиций по сравнению с прошлым годом — занимает 46-е место, а Нью-Йорк опустился на десять позиций до 69-го.

В нижней части таблицы Дамаск был менее подходящим для жизни городом в индексе уже более 10 лет. Триполи на одну позицию выше, хотя его оценка почти в десять баллов выше, чем в разрушенной войной столице Сирии.

Фото: Unsplash\Simon Hrozian