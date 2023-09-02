В Киеве откроют первую в Украине библиотеку настольных игр

В Киеве 6 сентября откроется первая в Украине библиотека настольных игр.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что, чтобы воспользоваться игровым фондом, нужно стать читателем Центральной библиотеки им. Шевченко для детей города Киева на проспекте Берестейском, 25-А.

Первоначально планируется проводить игровые встречи. Также все желающие могут брать настольки в читальном зале. Со временем игры будут издавать домой, как книги. Игровой фонд Библиотеки насчитывает более 125 игр. Это разнообразные настольки – от самых простых до сложных экономических стратегий. Коллекцию игр передал Союз издательств настольных игр.

Фото: КГГА