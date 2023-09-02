В Киеве откроют первую в Украине библиотеку настольных игр

135
Валерия Гуржий
share share

В Киеве 6 сентября откроется первая в Украине библиотека настольных игр.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что, чтобы воспользоваться игровым фондом, нужно стать читателем Центральной библиотеки им. Шевченко для детей города Киева на проспекте Берестейском, 25-А.

Первоначально планируется проводить игровые встречи. Также все желающие могут брать настольки в читальном зале. Со временем игры будут издавать домой, как книги. Игровой фонд Библиотеки насчитывает более 125 игр. Это разнообразные настольки – от самых простых до сложных экономических стратегий. Коллекцию игр передал Союз издательств настольных игр.

Фото: КГГА

Опубликовано: 02 сентября 2023
share share
UAnimals проведет марш уборки на заповедных территориях: как присоединиться UAnimals проведет марш уборки на заповедных территориях: как присоединиться Киев вошел в рейтинг лучших городов мира Киев вошел в рейтинг лучших городов мира Предприниматель из Харькова создал противоминные ботинки: как они работают Предприниматель из Харькова создал противоминные ботинки: как они работают PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны В Украине представили первый женский бронекостюм собственного производства. В Украине представили первый женский бронекостюм собственного производства. С сентября на маршруте №18 начали курсировать новые трамваи «Татра-Юг» С сентября на маршруте №18 начали курсировать новые трамваи «Татра-Юг» Львов появился на международной платформе популяризации архитектуры ар-нуво Львов появился на международной платформе популяризации архитектуры ар-нуво На Андреевском спуске во второй раз начали разбирать историческое здание На Андреевском спуске во второй раз начали разбирать историческое здание
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.