Смотрите, как в харьковском метро оборудовали классы для обучения

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Ирина Маймур
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В Харькове показали школьные классы по обучению в метрополитене.

Отмечается, что в подземке обустроили кабинеты для занятий 60 классов. Полноценная учеба началась 4-го сентября.

Дети будут посещать школу в две смены - с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. На станцию метро учеников будет подвозить школьный автобус в сопровождении педагога. В городе для этого разработали 34 маршрута.

К тому же, за средства городского бюджета в метро организуют питание для школьников. Также на станциях будут работать психологи и медики, которые при необходимости смогут оперативно предоставить детям необходимую помощь.

Для обеспечения образовательного процесса в классах была сделана звукоизоляция, надлежащая циркуляция воздуха и освещение.

Отмечается, что в ГСЧС одобрили обучение в метро и предоставили соответствующие разрешения.

Фото: Харьковский городской совет

Опубликовано: 04 сентября 2023
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