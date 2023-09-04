Смотрите, как в харьковском метро оборудовали классы для обучения

В Харькове показали школьные классы по обучению в метрополитене.

Отмечается, что в подземке обустроили кабинеты для занятий 60 классов. Полноценная учеба началась 4-го сентября.

Дети будут посещать школу в две смены - с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. На станцию метро учеников будет подвозить школьный автобус в сопровождении педагога. В городе для этого разработали 34 маршрута.

К тому же, за средства городского бюджета в метро организуют питание для школьников. Также на станциях будут работать психологи и медики, которые при необходимости смогут оперативно предоставить детям необходимую помощь.

Для обеспечения образовательного процесса в классах была сделана звукоизоляция, надлежащая циркуляция воздуха и освещение.

Отмечается, что в ГСЧС одобрили обучение в метро и предоставили соответствующие разрешения.

Фото: Харьковский городской совет