В Одессе начал курсировать первый за последние 20 лет гибридный автобус

В Одессе на маршруте №242 начал курсировать первый за долгое время дизель-электрический автобус Volvo 7700 Hybrid.

Его привезли из Норвегии, сообщили в телеграмм-сообществе Odesa Mass Transit.

«Хотя автобус и не новый — в 2011 году выпуска, и приехал к нам из Норвегии, — впрочем, это не помешает ему работать еще некоторое время при должном обслуживании», — отметили в сообществе.

Это первое появление большого автобуса на маршруте № 242 за последние 2 года и третий большой автобус на маршрутах Одессы в целом. Другие большие автобусы курсируют по маршрутам № 232а и 250, однако это обычные дизельные большие автобусы.

Фото: Odesa Mass Transit