В Киеве хотят потратить на ремонт главпочтамта почти 3 млн гривен

«Укрпочта» объявила тендер на проведение ремонтных работ в помещениях главпочтамта в столице.

Это стало известно с сайта госзакупок Prozorro.

Согласно тендеру, в Доме связи на Крещатике, 22 планируют отремонтировать холл, коридоры, туалет и трубопровод канализации. Также хотят обновить освещение, заменить дверь, розетки, выключатели и уложить ламинат на пол.

Всего планируется отремонтировать 29 помещений главпочтамта, приемная № 2 на четвертом этаже и кабинет № 712.

На работы хотят потратить более 2 млн. 696 тыс. гривен.

Завершить ремонт планируется к 31 января 2024 года. Подрядчика пока не выбрали.

Фото: uа.igotoworld.com