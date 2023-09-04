Мост через реку Ирпень, взорванный в начале войны, отстроили: фото

На трассе М-06 Киев-Чоп запустили движение по мосту через реку Ирпень. Там открыли все четыре полосы для проезда автотранспорта.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Мост был разрушен в начале полномасштабного вторжения русской армии в Украину. После освобождения Киевщины обустроили временную объездную дорогу. Но за техническими характеристиками там не мог курсировать грузовой транспорт. Поэтому водителям приходилось объезжать альтернативным путем.

Правый проезд моста был восстановлен в ноябре 2022 года. Левый пришлось отстраивать с нуля. Старые бетонные конструкции, на которых возведен временный проезд, не подлежали восстановлению.

Дорожники заложили фундамент, опоры и установили новые железобетонные балки, обустроили освещение, современный водоотвод, сделали гидроизоляцию, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия.

Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры