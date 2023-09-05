Вместо зеленой зоны у Протасового яра хотят построить паркинг: что известно

Киевский городской совет дал разрешение на создание паркинга вместо зеленой зоны и под муралами погибшим бойцам у Протасового яра.

Об этом сообщает Los Solomas.

Также сообщается, что эта парковка была поддержана полицией Киева.

По этому поводу депутат Киевсовета Ксения Семенова отметила, что парковку там утвердили распоряжением КГГА от 31 августа 2021 года, которая есть в 5 приложении Киевтранспарксервиса.

Она добавляет, что с тех пор ситуация изменилась и Протасов яр стал местом памяти и к любым изменениям нужно относиться с заботой о чувствах общества. Итак, вдоль стены надо делать сквер.

"Одно дело, если это будет параллельная повременная парковка в один ряд, как часть общественного пространства. Другое – если это сплошная ночная парковка вместо зеленой зоны", - написала она.

По ее словам, ШЭУ пока согласилось приостановить работы по устройству.

Ранее мы писали, что депутаты Киевсовета одобрили решение о создании ландшафтного заказника «Протасов Яр».

Борьба за сохранение зеленой зоны Протасового Яра длилась несколько лет. Фирма «Дайтона Груп» планировала на территории урочища строительство ЖК Tourbillon с тремя 40-этажками. В 2019 году на месте застройки местные жители и активисты своими автомобилями перекрывали доступ технике застройщика.

В июле 2020 года Протасовому Яру вернули статус зеленой зоны, а в октябре суд отменил разрешение на строительство ЖК в урочище.

А в январе 2022 года городской голова Виталий Кличко сообщил, что власти города начали работу над созданием ландшафтного заказника.