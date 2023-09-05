В Киеве хотят создать электронный реестр исторических зданий: как приобщиться

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Ирина Маймур
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В Киеве планируют создать электронный реестр исторических зданий и обращаются за помощью к горожанам.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов, ныне являющийся заместителем директора Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Он заявил о намерении начать работу по созданию электронного списка исторической застройки.

«Первый шаг на пути реформирования системы охраны исторического и культурного наследия – это городской электронный перечень исторической застройки. Каждая история в этом городе должна быть поименована, а значит и защищена», — отметил Перов.

Сейчас он ищет 20 волонтеров, которые будут изучать архитектурный центр и фиксировать исторические здания.

Фото: здание Общества скорой медицинской помощи/Карта Реновации

Опубликовано: 05 сентября 2023
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