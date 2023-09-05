В Ирпене начинают капремонт Гостомельского шоссе: визуализации

В Ирпене приступают к капитальному ремонту дороги от перекрестка улиц Котляревского и Севериновской до выезда из города.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

Будет выполнять все ремонтные работы частное предприятие «Автомагистраль». Подрядчик пообещал закончить их до конца этого года.

«Наша команда приложила большие усилия, чтобы в Программу восстановления частных домов на ул. Багирова и Гостомельского шоссе от КОВА включили не только восстановление разрушенных жилищ ирпинчан, но и дорогу с новыми развязками, троруарами, велодорожками и освещением. Теперь эта важная для города артерия будет отремонтирована», – отметил Маркушин.

Все электрические провода на указанных участках переведут под землю, а опоры заменят.

В рамках ремонта будет сделана новая развязка, тротуары, велодорожки и освещение. Команда Bike City consulting разработала Концепция развития велосипедной инфраструктуры Ирпенского территориального общества, которое принял горсовет.

Из-за ремонта с 6 сентября полностью перекроют Гостомельское шоссе — от перекрестка улиц Котляревского и Севериновской до Гостомеля.

Визуализации: Ирпенский городской совет