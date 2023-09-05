На экранах ТРЦ Gulliver будут транслировать 3D-инсталляцию, посвященную киевскому метро

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Ирина Маймур
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На фасадных экранах торгово-развлекательного центра Gulliver будут транслировать 3D-инсталляцию с поездом столичной подземки.

Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ Gulliver.

Над ней ТРЦ работал вместе с агентством Oversize agency.

Они решили создать «несколько приятное» для столичного метро, которое во время полномасштабного вторжения «стало чем-то большим, чем способ передвижения по городу», рассказал креативный директор, соучредитель агентства Oversize Тарас Боровик.

Впервые установку показали 4 сентября. С 5 сентября ее будут демонстрировать каждые 12 минут с 07:00 до 22:00.

Фото: пресс-служба ТРЦ Gulliver

Опубликовано: 05 сентября 2023
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