Кличко поддержал петицию о кондиционерах в общественном транспорте

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Ирина Маймур
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Мэр столицы Виталий Кличко поддержал петицию, в которой горожане просят обязать «Киепастранс» летом включать кондиционеры в общественном транспорте.

В ответе идет речь о том, что наличие систем кондиционирования с 2015 года является одним из обязательных технических требований к общественному транспорту, закупаемому городом. До конца 2023 года планируется приобрести 8 новых единиц общественного транспорта, оборудованных кондиционерами.

Мэр добавил, что из 1141 единицы подвижного состава, который работает на маршрутах городского пассажирского транспорта, кондиционеры имеют только 499. Это 69 троллейбусов, 107 трамваев и 323 автобуса. В то же время, кондиционеры не предусмотрены в 642 единицах подвижного состава.

Только 20 автобусов, полученных столицей от иностранных партнеров, имеют системы кондиционирования. В 45 единицах подвижного состава таких систем нет.

По словам Кличко, теперь летом кондиционеры в транспорте будут включать при условии, если температура воздуха достигает более 24 градусов по Цельсию. «Киевпасстранс» проводит соответствующие инструктажи с водителями. В случае выявления нарушений водителей и ответственных должностных лиц «Киевпасстранса» будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: КГГА

Опубликовано: 06 сентября 2023
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