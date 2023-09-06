Один из самых старых домов Старой Демеевки собираются продать за 50 тысяч долларов

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Ирина Маймур
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Дом на улице Казацкой неподалеку от станции метро «Демеевская» хотят продать за 50 тысяч долларов.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

Он подметил соответствующее объявление на сайте недвижимости. Перов уверяет, что в застройке улочки сохранилась уникальность старого Киева – оригинальная брусчатка и дворики, как в старом Подоле.

«Такой архаики и аутентики вам не найти. А близость к метро и очевидное отсутствие конкурентов — делают этот объект привлекательным к бережной реновации и обустройству тематического кафе, заведения питания или бутик-гостиницы», — отметил активист.

Фото: Masha Kovalchuk

Опубликовано: 06 сентября 2023
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