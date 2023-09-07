Зимой Киев обеспечат теплом даже при отсутствии электроэнергии

В столице завершается подготовка к отопительному сезону. На тепловых сетях города ликвидировали более 2,2 тысяч повреждений, которые могли бы произойти зимой.

Об этом сегодня во время прессбрифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Позаботились о том, чтобы даже при отсутствии электроэнергии работали котельные. Из 157 котельных 100 имеют возможность оперативного подключения к генераторам. Также есть арсенал мобильных котельных, которые могут оперативно поддерживать тепло в таких заведениях как больницы, роддома", - сказал Пантелеев.

Он напомнил, что в результате вражеских ударов прошлой зимой было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для нормального и стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

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