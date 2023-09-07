В Киеве с исторического здания убирают два незаконных этажа

С памятника архитектуры на улице Сечевых Стрельцов, 13 убирают мансарду, установленную незаконно.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

Он отметил, что месяц назад жители соседних домов заметили, как на крыше исторического памятника начался «непонятный рост». Оказалось, что строители строят там два этажа. Однако по закону Украины «Об охране культурного наследия» какие-либо надстройки на памятниках архитектуры запрещены.

После огласки в СМИ, вызовов полиции и предписаний от Департамента территориального контроля города Киева, конструкции с крыши сооружения начали убирать.

Департамент охраны культурного наследия КГГА будет следить, чтобы нарушитель восстановил крышу, вернув памятник в прежнее состояние.

Фото: Дмитрий Перов