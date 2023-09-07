В Киеве открыли новую минискульптуру, посвященную букве "ї": где ее искать

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Валерия Гуржий
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На входе в корпус Учебно-научного института филологии КНУ имени Тараса Шевченко появилась новая мини-скульптурка, посвященная букве "ї".

Об этом сообщили в проекте "Шукай".

Буква "ї" – символ украинской идентичности, без которого не сложатся слова «Київ» и «Україна». Также она является уникальным украинским кладом, ведь отсутствует в других славянских алфавитах.

К элементам скульптурки «ї» присоединили занозы витражей кампуса КНУ, пострадавших после ракетных обстрелов 31 декабря 2022 года и уже не подлежащих восстановлению. Теперь эти кусочки цветного стекла обрели новую жизнь. Скульптором является Юрий Белявский.

Это уже 41 скульптура проекта, и она дополняет прогулочный маршрут, начертанный всеми скульптурками в районе Университета.

Фото Roma Yeremenko

Опубликовано: 07 сентября 2023
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