На пяти улицах столицы обустроят «берлинские подушки»

1150
Ирина Маймур
share share

На пяти улицах Киева готовятся обустроить «берлинские подушки».

Об этом сообщила депутатка Евгения Кулеба.

Она отмечает, что подушки на последнем заседании Киевской мастерской города презентовал представитель украинского производителя. Также там присутствовал и его бизнес-конкурент – предприниматель, возящий «берлинские подушки» из Польши.

«Решили провести эксперимент: установить «берлинские подушки» разных поставщиков на пяти улицах», – сообщила Кулеба.

«Берлинские подушки» – это средства понижения скорости движения автомобилей, состоящие из нескольких искусственных неровностей, которые расположены среди проезжей части с промежутками между ними. Ширина такова, что частные авто вынуждены притормаживать и выезжать на повышение одной стороной. Спецтехника и автобусы, имеющие более широкую колесную базу, просто пропускают это неравенство между колесами, и это не влияет на их движение.

Фото: Евгения Кулеба, firtka.if.uа

Опубликовано: 07 сентября 2023
share share
На Воздвиженке открылось первое заведение "Пирожковая "Тетя Клара" с кулинарией На Воздвиженке открылось первое заведение "Пирожковая "Тетя Клара" с кулинарией Немецкие благотворители помогут восстановить аэропорт «Киев» после войны Немецкие благотворители помогут восстановить аэропорт «Киев» после войны В Закарпатье планируют создать 5 мусорообрабатывающих кластеров В Закарпатье планируют создать 5 мусорообрабатывающих кластеров В Киеве открыли новую минискульптуру, посвященную букве "ї": где ее искать В Киеве открыли новую минискульптуру, посвященную букве "ї": где ее искать В Киеве с исторического здания убирают два незаконных этажа В Киеве с исторического здания убирают два незаконных этажа На недавно восстановленном строительстве ЖК вплотную к Соломенскому парку, застройщик начал рыть котлован На недавно восстановленном строительстве ЖК вплотную к Соломенскому парку, застройщик начал рыть котлован Галерный остров пытаются защитить от застройки в суде Галерный остров пытаются защитить от застройки в суде 10 интересных фактов о Vivino: приложение, которое называют "сомелье в кармане" 10 интересных фактов о Vivino: приложение, которое называют "сомелье в кармане"
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.