На пяти улицах столицы обустроят «берлинские подушки»

На пяти улицах Киева готовятся обустроить «берлинские подушки».

Об этом сообщила депутатка Евгения Кулеба.

Она отмечает, что подушки на последнем заседании Киевской мастерской города презентовал представитель украинского производителя. Также там присутствовал и его бизнес-конкурент – предприниматель, возящий «берлинские подушки» из Польши.

«Решили провести эксперимент: установить «берлинские подушки» разных поставщиков на пяти улицах», – сообщила Кулеба.

«Берлинские подушки» – это средства понижения скорости движения автомобилей, состоящие из нескольких искусственных неровностей, которые расположены среди проезжей части с промежутками между ними. Ширина такова, что частные авто вынуждены притормаживать и выезжать на повышение одной стороной. Спецтехника и автобусы, имеющие более широкую колесную базу, просто пропускают это неравенство между колесами, и это не влияет на их движение.

Фото: Евгения Кулеба, firtka.if.uа