Немецкие благотворители помогут восстановить аэропорт «Киев» после войны

Один из крупнейших операторов аэропортов Европы Fraport поможет в послевоенном обновлении аэропорта «Киев».

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Городской голова пообщался онлайн с исполнительным директором компании Fraport Штефаном Шульте. Во время разговора тот сообщил, что возглавляемая им компания передаст Киеву 100 000 евро благотворительной помощи.

Кличко и Шульте обсудили помощь немецких партнеров в будущем, послевоенном восстановлении и налаживании работы украинских аэропортов. Среди них – муниципальный аэропорт столицы «Киев» имени И. Сикорского.

Фото: аэропорт «Киев»