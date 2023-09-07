Немецкие благотворители помогут восстановить аэропорт «Киев» после войны

Один из крупнейших операторов аэропортов Европы Fraport поможет в послевоенном обновлении аэропорта «Киев».
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Городской голова пообщался онлайн с исполнительным директором компании Fraport Штефаном Шульте. Во время разговора тот сообщил, что возглавляемая им компания передаст Киеву 100 000 евро благотворительной помощи.
Кличко и Шульте обсудили помощь немецких партнеров в будущем, послевоенном восстановлении и налаживании работы украинских аэропортов. Среди них – муниципальный аэропорт столицы «Киев» имени И. Сикорского.
Фото: аэропорт «Киев»