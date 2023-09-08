"Киевпасстранс" не планирует выводить на маршруты города двухэтажные автобусы

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Валерия Гуржий
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КП «Киевпасстранс» не планирует выводить на маршруты города 4 двухэтажных автобуса, полученных от оператора системы общественного транспорта Berliner Verkehrsbetriebe в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщило предприятие в ответ на информационный запрос, пишут "Пассажиры Киева".

На сегодняшний день указанные автобусы хранятся на территории автобусного парка предприятия.

"Учитывая технические характеристики, эксплуатация указанных автобусов на маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования на сегодняшний день не планируется", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что осенью прошлого года Берлин подарил Киеву четыре двухэтажных автобуса, которые уже замечали в столице Украины. Тогда в «Киевпасстрансе» заявляли, что ищут лучшие маршруты для их запуска.

Фото: Christophe Gateau/dpa / bvg.de

Опубликовано: 08 сентября 2023
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