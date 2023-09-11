Смотрите проект жилья для переселенцев, которое построят в Ровенской области за средства ЕС

В город Дубно Ровенской области провели проект пятиэтажки, которую построят для внутренних переселенцев за счет Европейского Союза.

Об этом сообщили в Дубенском городском совете.

Отмечается, что дом построят на улице Василия Червония. Для этого Евросоюз выделил более 5,25 млн евро, однако при условии, что коммуникации и бомбоубежища построят на средства города, сообщил Общественному мэр города Василий Антонюк.

Также он отметил, что в планах построить несколько сооружений. В первом доме будет проживать не менее 330 человек. Его должны сдать не позднее середины 2025 года.

В общей сложности под строительство четырех домов для ВПЛ в городе выделили 1,65 гектара земли.

Отметим, что проект внедряется за финансирование Европейского Союза European Union in Ukraine «Жилье для внутренне перемещенных лиц и восстановление освобожденных городов в Украине». Он администрируется Северной Экологической Финансовой Корпорацией (NEFCO Nefco in Ukraine).

Фото: Дубенский городской совет