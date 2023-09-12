В Черновцах запустят дневной безлимитный билет на весь коммунальный транспорт

В коммунальном транспорте Черновцов запустят безлимитный дневной билет на весь коммунальный транспорт.

Об этом сообщили в троллейбусном управлении города.

Отмечается, что «дневной» билет – это картонный билет со штрихкодом, который действует в течение дня с момента активации и действителен до 23:00. Приобрести билет, который предварительно обойдется в 50 гривен, можно будет у водителя.

«Основными преимуществами билета «Дневной» множество поездок в течение дня и удобство и простота использования, ведь пассажиры могут пользоваться общественным транспортом столько раз, сколько им нужно, а картонный билет очень удобен в использовании и подлежит переработке», — отмечают в троллейбусном управлении города.

Мэр Черновцов Роман Кличук отметил, что подобный билет для проезда в коммунальных автобусах и троллейбусах планируют запустить с первого октября.

Фото: Черновицкий луч