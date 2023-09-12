В Староконстантинове ищут инвесторов для реставрации доминиканского собора и башни XVI века

В Киеве презентовали проект восстановления доминиканского собора и башни XVI века в Староконстантинове в Хмельницкой области.

Он называется «Велика Вежа», пишет издание «Хмарочос».

Инвестиционный проект представили городские власти и активисты общественной организации «Староконстантиновское казачество». Они хотят найти инвесторов и возможности грантов, чтобы воплотить замысел в жизнь и восстановить памятку.

Рабработкой проекта реставрации занимался директор Научно-исследовательского Института архитектуры и градостроительства Сергей Юрченко. Работая, он опирался на исторический облик памятников до перестройки 1871 года. Отмечается, что в настоящее время проект прошел государственную экспертизу и уже имеет утвержденную смету.

На первом этапе восстановления планируется снизить территориальные воды у сооружения, осушить стены и обустроить их гидроизоляцию. Далее хотят восстановить кирпично-сводчатое перекрытие костела. Его будут ремонтировать поэтапно: от нижнего яруса до шестого, предварительно укрепив конструкции. Затем будут реставрировать внешние элементы – щитовидный фронтон костела и крыша с башней. Также предлагают обустроить территорию возле достопримечательности и оборудовать ее инклюзивной инфраструктурой.

По словам архитектора проекта Сергея Юрченко, первое упоминание о памятке датировано 1615 годом. Януш Острожский, сын Константина, получил разрешение на строительство доминиканского собора, а башню предусмотрел в плане еще его отец.

Юрченко отмечает, что башня не испытывала разрушения до 1796 года, когда весь комплекс сооружений охватил пожар. Ремонт памятников вели вплоть до закрытия храма в 1832 году. Затем монастырь перестроили в православный собор. В 1871 году его реконструировали и сменили россияне, придав памятнику черты «муравьевки», псевдорусского стиля.

Позже постройки разрушались во время обеих мировых войн: в 1919 году и в течение 1941-44 годов.

В конце концов, в 2023 году святыня перешла в Православную церковь Украины.