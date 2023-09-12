Труханов остров и озеро Ведро могут получить заповедный статус

В КГГА изучают вопросы предоставления охранного статуса отдельным природным объектам, в частности, это касается Труханового острова и озера Ведро.

Об этом сообщили в Киевском городском совете.

«В настоящее время Киевский эколого-культурный центр готовит научные обоснования уникальности флоры и фауны острова. Сразу впоследствии зарегистрируют проект решения, и надеюсь, что до конца этого года он будет рассмотрен и поддержан депутатами Киевсовета», – отметила депутат Киевского городского совета Олеся Пинзенык.

Депутат отметила, что еще один природный объект, которому нужно безотлагательно предоставить заповедный статус – это озеро Ведро.

Процедура заповеди может быть такой же, как и в случае Труханового острова.

Фото: Киевский городской совет